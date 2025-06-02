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11:07, 2 июня 2025Экономика

Минпромторг объяснил отсутствие желающих вернуться в Россию западных компаний

Глава Минпромторга Алиханов: Протекционизм властей РФ отпугивает западные фирмы
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: ljubaphoto / Getty Images

Изменение торгово-экономической политики российских властей отпугивает западные компании и не позволяет им надеяться на выгодные условия возобновления бизнес-деятельности в РФ. Причину отсутствия желания у иностранных организаций вернуться в страну назвал глава Минпромторга Антон Алиханов. Его слова приводит РИА Новости.

Руководитель ведомства отметил, что в последнее время торговая политика РФ стала носить ярко выраженный протекционистский характер. Российские власти неоднократно подчеркивали, что одной из ключевых задач для них будет защита отечественных инвесторов и предпринимателей. Подобную политику Алиханов назвал «разумным протекционизмом».

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На этом фоне официальных обращений от представителей западного бизнеса по поводу возможного возвращения на российский рынок к настоящему времени не поступало, добавил он. Алиханов отметил, что российские власти продолжат «аккуратное регулирование в пользу своих производителей». «Западные коллеги это видят и все прекрасно понимают, поэтому официально к нам за возвратом не обращаются», — резюмировал министр.

Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин также призвал граждан не питать иллюзий по поводу возвращения на рынок западных компаний. Он отметил, что очередей из желающих возобновить свою деятельность в РФ сейчас нет и вряд ли предвидится в среднесрочной перспективе. Гораздо более важной задачей Шохин счел защиту интересов отечественного бизнеса, представители которого выкупили бизнес ушедших из России компаний или заняли освободившуюся нишу, открыв свое дело.

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