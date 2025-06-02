Названо возможное место работы Ротенберга после увольнения из СКА

Роман Ротенберг после увольнения из СКА может стать главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Возможное место работы специалиста назвал «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.
По информации источника, в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды. «"Витязь" хотел бы не только стабильно попадать в плей‑офф, но и собрать свою фан‑базу. Это один из отстающих клубов КХЛ по посещаемости. Ротенберг мог бы решить эти вопросы», — заявил источник.
Об увольнении Ротенберга из СКА стало известно ранее 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.
«Витязь» в минувшем сезоне КХЛ занял предпоследнее, десятое место в Западной конференции. За 17 сезонов в КХЛ клуб четыре раза выходил в плей-офф и всегда проигрывал в первом раунде.