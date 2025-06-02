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16:23, 2 июня 2025Спорт

Названо возможное место работы Ротенберга после увольнения из СКА

«Матч ТВ»: Ротенберг после увольнения из СКА может возглавить «Витязь»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Роман Ротенберг после увольнения из СКА может стать главным тренером клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь». Возможное место работы специалиста назвал «Матч ТВ» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

По информации источника, в подмосковном клубе Ротенберг займет не только должность главного тренера, но и одного из функционеров команды. «"Витязь" хотел бы не только стабильно попадать в плей‑офф, но и собрать свою фан‑базу. Это один из отстающих клубов КХЛ по посещаемости. Ротенберг мог бы решить эти вопросы», — заявил источник.

Об увольнении Ротенберга из СКА стало известно ранее 2 июня. Сообщалось, что такое решение принял новый совет директоров клуба.

«Витязь» в минувшем сезоне КХЛ занял предпоследнее, десятое место в Западной конференции. За 17 сезонов в КХЛ клуб четыре раза выходил в плей-офф и всегда проигрывал в первом раунде.

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