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11:51, 2 июня 2025Силовые структуры

Ночную атаку ВСУ на Курск назвали терактом

СК возбудил дело из-за ночной атаки беспилотников ВСУ на Курск
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетАтаки ВСУ на Курскую область

Фото: Alina Smutko / Reuters

Следственный комитет России (СКР) возбудил дело по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Дело возбуждено по пунктам «а, в», части 2 статьи 205 («Террористический акт») УК РФ. Военные следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. Они уже осмотрели места происшествий, изъяли фрагменты беспилотников и направили их на взрывотехническую экспертизу.

По данным губернатора Курской области Александра Хинштейна, всего в ходе ночной атаки ВСУ на Курск повреждения получили три частных дома, один многоквартирный дом (МКД) и гараж. В здании кожно-венерологического диспансера повреждены остекление и пристройка, а также посечен фасад.

Согласно заявлению Минобороны, за ночь 2 июня над Курской областью перехватили 57 летательных аппаратов.

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