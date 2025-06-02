Российскую федеральную трассу перекрыли из-за падения беспилотника на линию электропередач

Воронежский губернатор Гусев: Трассу М-4 перекрыли из-за падения БПЛП на ЛЭП

В Воронежской областью из-за падения беспилотника на линию электропередач перекрыли федеральную трассу М4 «Дон». Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — написал Гусев.

Всего над Воронежской областью, по данным губернатора, уничтожили более 15 летательных аппаратов. Дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в трех муниципалитетах, никто не пострадал.

Помимо Воронежской области, ночью под удар беспилотников попал Курск, который был атакован с помощью реактивных дронов. Кроме того, жители Рязани также сообщали о свыше десяти звуков взрывов городе.