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07:04, 2 июня 2025Россия

Российскую федеральную трассу перекрыли из-за падения беспилотника на линию электропередач

Воронежский губернатор Гусев: Трассу М-4 перекрыли из-за падения БПЛП на ЛЭП
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

В Воронежской областью из-за падения беспилотника на линию электропередач перекрыли федеральную трассу М4 «Дон». Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Гусев в Telegram-канале.

«Небольшой участок дороги в сторону Ростова пришлось временно перекрыть, был организован объезд через Богучар. На местах происшествий работают оперативные службы», — написал Гусев.

Всего над Воронежской областью, по данным губернатора, уничтожили более 15 летательных аппаратов. Дроны были перехвачены средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в трех муниципалитетах, никто не пострадал.

Помимо Воронежской области, ночью под удар беспилотников попал Курск, который был атакован с помощью реактивных дронов. Кроме того, жители Рязани также сообщали о свыше десяти звуков взрывов городе.

Вот это да!
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