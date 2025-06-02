Шац высказался о печали в эмиграции

Юморист Шац заявил, что испытывает печаль из-за невозможности приехать в Россию

Известный российский юморист Михаил Шац (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) признался, что испытывает печаль в эмиграции. Об этом он порассуждал в интервью журналисту Станиславу Кучеру (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), доступном на YouTube.

Шац заявил, что не жалеет ни об одном принятом в прошлом решении, в том числе об отъезде из России, однако расстраивается, что не может посетить страну, когда хочет. «У меня есть печаль. Я бы хотел приехать хотя бы на могилу моих родителей. Мне правда хочется. Мне хочется погулять по Питеру. Но я не могу. Печаль? Печаль», — посетовал на невозможность приехать в Россию комик.

Ранее Шац сравнил эмиграцию с травмой. Он рассказал, что уехавшие из России люди будут чувствовать себя в чужой стране некомфортно, даже если достигнут карьерных успехов.

До этого комик заявил, что начал принимать антидепрессанты. Шац не объяснил, почему пьет препараты, однако подчеркнул, что стал лучше спать.