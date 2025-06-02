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00:31, 2 июня 2025Наука и техника

Смертность от рака резко выросла из-за неожиданного фактора

JCO: Число смертей от рака, вызванного употреблением алкоголя, возросло в 2 раза
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: gashgeron / Shutterstock / Fotodom

Число смертей от онкологических заболеваний, вызванных употреблением алкоголя, почти удвоилось за последние три десятилетия. Исследование, проведенное специалистами онкологического центра Сильвестра при Университете Майами, стало первым, проследившим эту динамику на национальном уровне. Результаты были опубликованы в Journal of Clinical Oncology.

Ученые анализировали данные из глобальной базы заболеваний, включая смертность от рака груди, печени, толстой кишки, горла, рта, пищевода и голосовых связок — типов рака, тесно связанных с алкоголем. С 1990 по 2021 год число смертей в США выросло с 12 000 до 23 000 в год. Наибольший рост наблюдается среди мужчин старше 55 лет — более чем на 1 процент ежегодно.

Несмотря на доказанную связь, многие об этом не знают. По опросу 2019 года, лишь 45 процентов американцев осведомлены о риске рака из-за алкоголя, тогда как вред курения признают 89 процентов. Это при том, что алкоголь ежегодно вызывает около 100 000 новых случаев онкологии и около 20 000 смертей — больше, чем ДТП с участием пьяных водителей.

Исследователи подчеркивают, что понимание биологических механизмов — например, повреждения ДНК и изменения гормонального фона — поможет точнее оценивать индивидуальные риски. В перспективе это может привести к персонализированной профилактике, где уязвимым пациентам будет рекомендовано полное или частичное ограничение алкоголя.

Ранее ученые рассказали, что вред алкоголя сохраняется даже после отказа от него. Исследование, опубликованное в Science Advances, показало: даже через три месяца трезвости мозг продолжает работать хуже.

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