«Работает в интересах врага». Соловьев призвал расстрелять солдата, снявшего видео во время налета дронов ВСУ на аэродромы

Соловьев призвал расстрелять снимавшего атаку на аэродром РФ солдата

Телеведущий Владимир Соловьев призвал расстрелять солдата, снимавшего на видео атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский военный аэродром 1 июня.

Ранее в сети появилось видео, на котором военнослужащий показал последствия атаки БПЛА ВСУ на аэродром Оленья в Мурманской области. Он опубликовал запись, на которой говорит, что ситуация очень тяжелая. По данным военных корреспондентов, кадры сделаны солдатом срочной службы.

Соловьев пожаловался, что в России не возродили «Смерш»

Комментируя ситуацию, журналист задался вопросом, можно ли расстрелять этого срочника.

Вот вывести перед строем и расстрелять эту сволочь? Как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага Владимир Соловьев телеведущий

При этом он уточнил, что этого гражданина даже пожурить нельзя. «Нельзя [расстрелять], у нас же законы написали, мы же гуманисты», — уточнил телеведущий.

По его словам, солдат в тот момент не мог иметь при себе телефон, но военным это сходит с рук, так как норму нарушают все. Также Соловьев пожаловался, что на четвертый год специальной военной операции (СВО) в стране все еще не возрожден «Смерш».

В России предъявили претензии к ответственным за воспитательную работу в Минобороны

Экс-советник бывшего губернатора Курской области, социальный технолог Роман Алехин задался вопросом, почему нет претензий к тем, кто в Министерстве обороны РФ отвечает за военно-политическую и воспитательную работу.

«То есть подростка, который наложил в штаны от того, что происходит, и полез в телефон, так как его именно так воспитали на гражданке в современной идеологии "не запостил — не было" — расстрелять, а тех, кто должен отвечать за привитие ему новой идеологии армии и армейской дисциплины, что — наградить?» — возмутился спикер.

Он задался вопросом, кто должен был сделать из юноши, воспитанного на социальных сетях и потребительстве во всем, защитника Родины с новым уровнем ответственности. Алехин назвал эту логику странной.

Также он не понял, в чем именно виноват автор видео. «Не он первый опубликовал, и уже сегодня появились подтверждения со спутников», — обратил внимание экс-чиновник. Он добавил, что ответов не будет, а будет очередной вал хамства.

Более 100 дронов для операции «Паутина» доставили в регионы на фурах

В воскресенье, 1 июня, Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

По данным Министерства обороны РФ, БПЛА ВСУ атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Там находятся авиабазы, на которых размещена стратегическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС).

Украинская армия применила 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены в Россию и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. На территории регионов беспилотники завезли в фурах, их активировали дистанционно, БПЛА вылетали прямо из машин. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторых участников терактов задержали.

В Мурманской и Иркутской областях в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Губернатор второго региона Игорь Кобзев отметил, что это первая атака дронов на Сибирь.