Телеведущий Владимир Соловьев призвал расстрелять солдата, снимавшего на видео атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российский военный аэродром 1 июня.
Ранее в сети появилось видео, на котором военнослужащий показал последствия атаки БПЛА ВСУ на аэродром Оленья в Мурманской области. Он опубликовал запись, на которой говорит, что ситуация очень тяжелая. По данным военных корреспондентов, кадры сделаны солдатом срочной службы.
Соловьев пожаловался, что в России не возродили «Смерш»
Комментируя ситуацию, журналист задался вопросом, можно ли расстрелять этого срочника.
Вот вывести перед строем и расстрелять эту сволочь? Как предателя Родины, который просто сейчас работает в интересах врага
При этом он уточнил, что этого гражданина даже пожурить нельзя. «Нельзя [расстрелять], у нас же законы написали, мы же гуманисты», — уточнил телеведущий.
По его словам, солдат в тот момент не мог иметь при себе телефон, но военным это сходит с рук, так как норму нарушают все. Также Соловьев пожаловался, что на четвертый год специальной военной операции (СВО) в стране все еще не возрожден «Смерш».
В России предъявили претензии к ответственным за воспитательную работу в Минобороны
Экс-советник бывшего губернатора Курской области, социальный технолог Роман Алехин задался вопросом, почему нет претензий к тем, кто в Министерстве обороны РФ отвечает за военно-политическую и воспитательную работу.
«То есть подростка, который наложил в штаны от того, что происходит, и полез в телефон, так как его именно так воспитали на гражданке в современной идеологии "не запостил — не было" — расстрелять, а тех, кто должен отвечать за привитие ему новой идеологии армии и армейской дисциплины, что — наградить?» — возмутился спикер.
Он задался вопросом, кто должен был сделать из юноши, воспитанного на социальных сетях и потребительстве во всем, защитника Родины с новым уровнем ответственности. Алехин назвал эту логику странной.
Также он не понял, в чем именно виноват автор видео. «Не он первый опубликовал, и уже сегодня появились подтверждения со спутников», — обратил внимание экс-чиновник. Он добавил, что ответов не будет, а будет очередной вал хамства.
Более 100 дронов для операции «Паутина» доставили в регионы на фурах
В воскресенье, 1 июня, Киев провел масштабную операцию под кодовым названием «Паутина». Она была организована Службой безопасности Украины и готовилась более полутора лет.
По данным Министерства обороны РФ, БПЛА ВСУ атаковали военные объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях. Там находятся авиабазы, на которых размещена стратегическая авиация Воздушно-космических сил (ВКС).
Украинская армия применила 117 FPV-дронов, которые были скрытно доставлены в Россию и размещены в мобильных укрытиях, замаскированных под хозяйственные постройки. На территории регионов беспилотники завезли в фурах, их активировали дистанционно, БПЛА вылетали прямо из машин. Жертв среди военнослужащих и гражданского персонала нет. Некоторых участников терактов задержали.
В Мурманской и Иркутской областях в результате атаки произошло возгорание нескольких единиц авиационной техники. Губернатор второго региона Игорь Кобзев отметил, что это первая атака дронов на Сибирь.