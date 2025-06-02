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08:24, 2 июня 2025Бывший СССР

Стало известно о нежелании Киева расследовать дела о пропавших под Курском бойцах ВСУ

ТАСС: Украина не расследует дела о пропавших в Курской области солдатах ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

На Украине следователи не расследуют дела о пропавших в Курской области солдатах Вооруженных сил страны (ВСУ). Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

Собеседник агентства объяснил, что это делается для того, чтобы бойца не признавали погибшим и его семья не могла получить компенсацию. «Соответствующая справка с места службы военнослужащего выдается лишь по итогу разбирательства и обнаружения останков. Если же на бумагах украинский солдат пропал без вести в тыловом российском районе, то дознаватели просто откладывают дело в долгий ящик», — сказал источник.

Ранее украинский военнопленный рассказал о потерях украинских войск в Белгородской области. По его словам, после попытки зайти в село Поповка ни один военнослужащий ВСУ не вернулся обратно.

В апреле стало известно, что командование ВСУ сразу после отправки на позиции записывает своих бойцов в списки пропавших без вести из-за высоких потерь. При этом попытки родственников узнать судьбу бойца у его командования оказываются тщетны, и они обращаются к российской стороне через мессенджеры.

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