В американском городе эвакуировали ряд районов после нападения на людей

Власти города Боулдер в США эвакуировали ряд районов после нападения на людей

Власти города Боулдер в американском штате Колорадо эвакуировали несколько районов после сообщений о нападении на людей. Об этом проинформировали в местном департаменте полиции в соцсети X.

«Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между [улицами] Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что в городе Боулдер мужчина забросал коктейлями Молотова участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. В результате атаки пострадали несколько человек, их травмы варьируются от «очень серьезных до минимальных».

Позже начальник местного отделения полиции Стивен Редферн заявил, что правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участников демонстрации. Он отметил, что личность подозреваемого еще не установлена.