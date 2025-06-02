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04:31, 2 июня 2025Мир

В американском городе эвакуировали ряд районов после нападения на людей

Власти города Боулдер в США эвакуировали ряд районов после нападения на людей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mark Makela / Reuters

Власти города Боулдер в американском штате Колорадо эвакуировали несколько районов после сообщений о нападении на людей. Об этом проинформировали в местном департаменте полиции в соцсети X.

«Мы проводим эвакуацию блоков 1200, 1300 и 1400 Перл-стрит между [улицами] Уолнат и Пайн, продолжая расследовать этот инцидент», — отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что в городе Боулдер мужчина забросал коктейлями Молотова участников демонстрации в поддержку израильских заложников, остающихся в секторе Газа. В результате атаки пострадали несколько человек, их травмы варьируются от «очень серьезных до минимальных».

Позже начальник местного отделения полиции Стивен Редферн заявил, что правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в нападении на участников демонстрации. Он отметил, что личность подозреваемого еще не установлена.

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