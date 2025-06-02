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11:50, 2 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России объяснили секретность меморандума до начала переговоров в Стамбуле

Депутат Чепа: Сокрытие текста российского меморандума — переговорный ход
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Алексей Чепа

Алексей Чепа. Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия не стала передавать Украине свой вариант мирного меморандума до старта переговоров в Стамбуле для того, чтобы не дать возможность критиковать текст меморандума, считает депутат Госдумы Алексей Чепа. Об этом он рассказал «Ленте.ру». По его словам, этот переговорный ход будет использоваться и дальше.

«Это нужно для того, чтобы не дать возможность наброситься до начала переговоров на текст меморандума», — считает депутат.

Он подтвердил, что российская делегация и дальше будет представлять свои предложения и условия только во время встреч, так как это ход переговорного процесса.

Ранее помощник президента РФ, глава российской делегации на переговорах в Стамбуле Владимир Мединский сообщал, что Россия получила от Украины меморандум о мирном урегулировании.

Второй раунд переговоров России и Украины запланирован на 2 июня. Стороны встретятся во дворце Чираган в Стамбуле. Обе делегации уже прибыли в Турцию. Как уточняла официальный представитель МИД России Мария Захарова, российская делегация приедет с проектом своего меморандума, а также другими предложениями по прекращению огня на Украине.

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