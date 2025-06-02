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08:59, 2 июня 2025Экономика

В России захотели запретить концернам продавать машины онлайн без посредников

«Ведомости»: Дилеры призвали запретить концернам онлайн-продажи без посредников
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Представители ассоциации «Российские автодилеры» (РоАД) обратились в Федеральную антимонопольную службы (ФАС) с предложением запретить концернам реализовывать свои машины в стране онлайн без посредников. Об этой инициативе сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующий документ.

Подобное изменение отечественные дилеры предложили внести в готовящийся национальный план по развитию конкуренции на 2026-2030 гг. Как отмечается, подобный запрет поможет улучшить положение автосалонов на российском рынке. В текущей версии плана предусмотрена доля онлайн-продаж от концернов и дистрибьюторов не менее 5 процентов от общей реализации к концу следующего года.

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В РоАД выступили против такого рода реализации. Наращивание доли последних, по мнению представителей отраслевой ассоциации, может привести к ущемлению прав и интересов дилеров. Кроме того, дилеры опасаются навязывания им заведомо невыгодных условий сотрудничества. Речь идет, в частности, о риске распространения поставок неликвидных машин, а также практики фиксации цен, раздела рынка по территориальному признаку, принудительного введения агентских схем взаимодействия с производителями и дистрибьюторами и т. д. На этом фоне РоАД предложила ФАС распространить норму о 5-процентной доле онлайн-продаж на всех участников рынка.

В 2025 году ряд автомобильных лидеров столкнулись с проблемой масштабного затоваривания на российском рынке. Подобные трудности затронули в основном дистрибьюторов китайских машин. Последним не помогли даже внушительные скидки (от 100-500 тысяч рублей в среднем до 1 миллиона в некоторых случаях). В результате в настоящее время, по оценке главы РоАД Алексея Подщеколдина, на российских складах пылятся в общей сложности около 350 тысяч новых машин. Руководитель агентства «Автостат» Сергей Целиков, в свою очередь, говорил о 500 тысячах невостребованных автомобилях.

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