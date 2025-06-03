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07:39, 3 июня 2025Россия

Алаудинов заявил о планах ВСУ по захвату Курской АЭС и Белгорода для переговоров

Алаудинов: ВСУ планировали захватить Курскую АЭС и Белгород для переговоров
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) страны Запада хотели захватить Курскую атомную электростанцию (АЭС) и Белгород, чтобы навязать России переговоры. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов, его цитирует РИА Новости.

«Изначально закладывалось в этой операции — это захват атомной станции в городе Курчатов, сам город Курчатов должен был быть захвачен, Курск по объездной до Белгорода по объездной, и вся эта территория должна была, по их задумкам, по планам комитета штабов блока НАТО — эта территория должна была отойти под контроль противника», — сказал Алаудинов.

Подводя итоги операции в Курской области он добавил, что Украина вместе со странами Запада после вторжения в регион хотела заставить Россию сесть за стол переговоров на невыгодных для нее условиях.

Курская область была полностью освобождена 26 апреля после установления контроля над селом Горналь у госграницы. ВСУ удерживали приграничные районы региона с августа 2024 года. Противник после полного освобождения региона не раз предпринимал попытки прорыва границы.

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