Бывший иноагент объяснил отказ от эмиграции

Блогер Соболев заявил, что остался в России, потому что ощутил такую потребность

Популярный российский блогер Николай Соболев, исключенный из реестра иноагентов, объяснил, почему он отказался от эмиграции. На эту тему он побеседовал с блогером Юрием Хованским, видео вышло на YouTube.

«Я мог бы переехать в Америку, я мог бы куда угодно переехать, просто мог бы абсолютно спокойно так же продавать интеграции и так далее. В этом не было никаких проблем», — заявил бывший иноагент. Однако, по словам блогера, он решил остаться в России, поскольку ощутил такую потребность.

Ранее сообщалось, что Соболев раскритиковал эмигрировавших звезд, которые после отъезда из России стали резко негативно высказываться о стране. Блогер счел, что таким образом представители шоу-бизнеса в том числе оправдывают свое решение об эмиграции.

В феврале 2023 года Минюст добавил Соболева в реестр иностранных агентов. В марте 2024 года его исключили из реестра. В Минюсте сообщили, что приняли это решение, потому что блогер утратил признаки иностранного агента.