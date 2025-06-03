Грузинского футболиста ПСЖ представили к ордену за победу клуба в Лиге чемпионов

Футболиста Кварацхелию представили к ордену за победу ПСЖ в Лиге чемпионов

Полузащитник парижского ПСЖ Хвича Кварацхелия представлен в Грузии к ордену Победы имени Святого Георгия. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

«У нас традиция: когда наши спортсмены покоряют высокие вершины, мы представляем их к высшим госнаградам. Я думаю, что победа в Лиге чемпионов — именно тот успех, который заслуживает такой оценки», — заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

Он добавил, что считает успех футболиста победой для всей республики. «Именно так воспринял его победу каждый болельщик», — отметил политик.

31 мая ПСЖ в финале Лиги чемпионов обыграл миланский «Интер» со счетом 5:0. Кварацхелия забил один из мячей в ворота итальянского клуба.