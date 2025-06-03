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19:15, 3 июня 2025Спорт

Клуб КХЛ прекратит существование

Подмосковный клуб КХЛ «Витязь» прекратит существование
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» прекратит свое существование. Об этом сообщает ТАСС.

«"Витязя" больше не будет, финансирование клуба прекращается», — заявил неназванный источник агентства.

В сезоне-2024/2025 «Витязь» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции. По результатам регулярного чемпионата команда не вышла в плей-офф.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающей серии команда из Ярославля оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4-1).

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