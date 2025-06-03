Клуб КХЛ прекратит существование

Подмосковный клуб КХЛ «Витязь» прекратит существование

Подмосковный клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» прекратит свое существование. Об этом сообщает ТАСС.

«"Витязя" больше не будет, финансирование клуба прекращается», — заявил неназванный источник агентства.

В сезоне-2024/2025 «Витязь» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции. По результатам регулярного чемпионата команда не вышла в плей-офф.

21 мая «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина. В решающей серии команда из Ярославля оказалась сильнее челябинского «Трактора» (4-1).

