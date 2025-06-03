Клубы РПЛ высказали РФС позицию по составу участников лиги на следующий сезон

Клубы РПЛ рекомендовали вместо «Химок» оставить в лиге «Пари Нижний Новгород»

Клубы Российской премьер-лиги (РПЛ) высказали Российскому футбольному союзу (РФС) позицию по составу участников элитного дивизиона на следующий сезон. Об этом сообщается в Telegram-канале РПЛ.

На общем собрании клубов большинством голосов было принято решение о том, что «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон, должен заменить «Пари Нижний Новгород», проигравший в стыковых встречах за право остаться в РПЛ.

Финальное решение примет исполком РФС. Он будет учитывать мнение команд РПЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что из-за неполучения лицензии «Химками» сложилась экстраординарная ситуация. Он допускал вариант, при котором число участников РПЛ сократят до 15.