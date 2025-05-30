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19:29, 30 мая 2025Спорт

В РФС рассказали о составе РПЛ на следующий сезон

Генсек РФС Митрофанов заявил, что состав РПЛ определится после стыковых матчей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Максим Митрофанов

Максим Митрофанов. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов рассказал о составе Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон. Его слова передает «Чемпионат».

Митрофанов заявил, что из-за неполучения лицензии «Химками» сложилась экстраординарная ситуация. Для начала решится вопрос о том, сколько команд примет участие в розыгрыше — 15 или 16. В данной ситуации также будет учитываться мнение РПЛ и Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

«Мы сначала должны узнать результаты стыковых матчей, потом узнать позиции РПЛ и ФНЛ, потом провести заседание исполкома РФС с соответствующими материалами», — рассказал генсек.

Новый сезон РПЛ начинается 18 июля. В сезоне-2024/2025 чемпионом страны впервые стал «Краснодар».

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