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09:29, 3 июня 2025Россия

Мертвого мужчину нашли в мусорном баке в российском городе

78.ru: В Петербурге мертвого мужчину нашли в мусорном баке
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге мертвого мужчину нашли в мусорном баке в Кировском районе. Об этом стало известно 78.ru.

По данным российского издания, к месту прибыли сотрудники полиции. Горожанину на вид около 55-60 лет, он был одет в черную куртку, черную кофту.

Его тело направили в морг. Сотрудники правоохранительных органов начали проводить проверку.

До этого сообщалось, что на Чукотке нашли мертвого младенца на производственной территории в Эгвекиноте. Девочку заметили на производственной территории АО «ЧТК». После случившегося туда выезжал исполняющий обязанности прокурора Иультинского района Георгий Кузнецов. Региональная прокуратура инициировала проверку.

Еще раньше мертвого ребенка нашли на мусороперерабатывающем заводе в Рязани.

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