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18:27, 3 июня 2025Забота о себе

Перечислены неочевидные признаки гепатита

Онколог Ивашков призвал при наличии усталости провериться на гепатит C
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: NMK-Studio / Shutterstock / Fotodom  

Онколог Владимир Ивашков заявил, что гепатит C может иметь неочевидные признаки. Их он перечислил в своем Telegram-канале.

Как отметил Ивашков, гепатит C может проявляться тошнотой, рвотой и потерей аппетита, которые часто принимают за несварение желудка. Также стоит обратить внимание на субфебрильную температуру, желтуху, усталость, боли в мышцах и суставах. Кроме того, при данном заболевании моча становится темной, а стул светлым, добавил медик.

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Врач призвал провериться на гепатит C при наличии синяков, кровотечений, кожного зуда и сосудистых звездочек. Еще при этой патологии люди начинают терять вес, причем без диет и физических нагрузок. В заключение специалист заявил, что при данной болезни появляются отеки, которые в основном локализуются на нижних конечностях и животе.

Ранее гастроэнтеролог Елена Бутенко посоветовала продукты для здоровья печени. Так, она призвала включить в рацион авокадо и овсянку.

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