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14:39, 4 марта 2025Забота о себе

Россиянам посоветовали продукты для здоровья печени

Гепатолог Бутенко: Для здоровья печени надо регулярно есть авокадо и овсянку
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Гепатолог, гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Елена Бутенко перечислила несколько доступных продуктов, употребление которых полезно для здоровья печени. Своими рекомендациями она поделилась с «Газетой.Ru».

Первый совет врача — включить в меню авокадо. По ее словам, этот продукт содержит большое количество мононенасыщенных жиров, замедляющих процессы повреждения в результате старения печени и помогающих ей быстрее восстанавливаться. «Этот экзотический фрукт содержит очень много клетчатки, антиоксидантов, комплекс витаминов и минералов. Кроме того, авокадо способствует выработке глутатиона — это полезное химическое соединение способствует защите печени от повреждения свободными радикалами, которые относятся к вредным веществам», — добавила гепатолог.

Также Бутенко посоветовала россиянам регулярно есть овсянку, поскольку в этой крупе много витаминов группы В и клетчатки, богатой бета-глюканами. Эти уникальные вещества уменьшают воспаление печени и снижают количество жира в ее клетках, объяснила она.

Отдельно врач отметила пользу для печени различных ягод. Так, в клубнике, малине и чернике содержатся полифенолы — антиоксиданты, защищающие этот орган от повреждений. В винограде же много ресвератрола — вещества, известного своими противораковыми и противовоспалительными свойствами.

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Не менее важно, по словам Бутенко, регулярно употреблять в пищу грейпфруты, рыбу жирных сортов, оливковое масло, брокколи, брюссельскую капусту, а также пить зеленый чай. Антиоксиданты, содержащиеся в этом напитке, снижают воспалительные и окислительные процессы в печени и способствуют профилактике рака этого органа, рассказала врач.

Ранее профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона, Великобритания, Марша Морган и Кевин Мур назвали изменения в самочувствии после отказа от алкоголя. По их словам, исключение спиртных напитков имеет массу преимуществ для здоровья, включая снижение веса и улучшение качества сна.

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