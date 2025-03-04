Названы изменения в самочувствии после отказа от алкоголя

Гепатолог Морган: После отказа от алкоголя улучшится память и исчезнет изжога

Полный отказ от алкоголя имеет массу преимуществ для здоровья, включая снижение веса и улучшение качества сна, заявили профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона, Великобритания, Марша Морган и Кевин Мур. Эти и другие изменения в самочувствии после сокращения потребления спиртных напитков они назвали Daily Mail.

Гепатологи заявили, что через 72 часа после отказа от алкоголя, когда токсичные продукты распада спирта выведутся из организма, человек может заметить, что стал лучше высыпаться. Также может улучшиться концентрация внимания, настроение, исчезнут головные боли и высыпания на коже. Помимо этого, как отметила Морган, человек сможет лучше понять, есть ли у него проблемы с ментальным здоровьем, поскольку плохое настроение уже не получится списать на похмелье.

Спустя две недели, по словам врачей, человек может обнаружить, что похудел, поскольку калорийность его рациона значительно снизилась. Благоприятно отказ от алкоголя скажется и на работе ЖКТ: исчезнет хроническое воспаление кишечника, а вместе с ним такие проблемы, как вздутие, диарея, изжога, боли в животе.

Через месяц без спиртных напитков может нормализоваться уровень сахара в крови. Всего четыре недели воздержания могут снизить риск развития диабета второго типа на 28 процентов, подчеркнул он. «Алкоголь может вызвать повышение кровяного давления, но в течение шести-восьми недель оно может снова снизиться до нормальных пределов», — рассказала Морган. Она добавила, что в этот же период может также наблюдаться улучшение памяти и состояния кожи, в том числе у людей с псориазом и розацеа.

Через три месяца у женщин восстанавливается гормональный баланс, а у мужчин повышается качество спермы. В долгосрочной перспективе, по словам врачей, отказ от алкоголя позволит снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы, колоректальный рак, рак горла, полости рта и пищевода.

Ранее британский психиатр Питер Райс раскрыл неочевидные признаки скрытого алкоголизма. По его словам, о запое можно говорить, если женщина употребляет за раз более шести единиц алкоголя, а мужчина — более восьми единиц. Для женщин это эквивалентно 500 миллилитрам вина крепостью 12 процентов, для мужчин — 750 миллилитрам вина.

