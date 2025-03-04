Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
10:32, 4 марта 2025Забота о себе

Названы изменения в самочувствии после отказа от алкоголя

Гепатолог Морган: После отказа от алкоголя улучшится память и исчезнет изжога
Наталья Обрядина
Наталья Обрядина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Полный отказ от алкоголя имеет массу преимуществ для здоровья, включая снижение веса и улучшение качества сна, заявили профессора гепатологии в Университетском колледже Лондона, Великобритания, Марша Морган и Кевин Мур. Эти и другие изменения в самочувствии после сокращения потребления спиртных напитков они назвали Daily Mail.

Гепатологи заявили, что через 72 часа после отказа от алкоголя, когда токсичные продукты распада спирта выведутся из организма, человек может заметить, что стал лучше высыпаться. Также может улучшиться концентрация внимания, настроение, исчезнут головные боли и высыпания на коже. Помимо этого, как отметила Морган, человек сможет лучше понять, есть ли у него проблемы с ментальным здоровьем, поскольку плохое настроение уже не получится списать на похмелье.

Спустя две недели, по словам врачей, человек может обнаружить, что похудел, поскольку калорийность его рациона значительно снизилась. Благоприятно отказ от алкоголя скажется и на работе ЖКТ: исчезнет хроническое воспаление кишечника, а вместе с ним такие проблемы, как вздутие, диарея, изжога, боли в животе.

Материалы по теме:
У меня высокий пульс. Это опасно? Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
У меня высокий пульс. Это опасно?Какая частота сердцебиения считается нормой в разном возрасте. Отвечают специалисты
14 ноября 2022
Как повысить давление. Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
Как повысить давление.Что делать, когда темнеет в глазах, кружится голова и трудно сосредоточиться? Отвечают специалисты
24 ноября 2022

Через месяц без спиртных напитков может нормализоваться уровень сахара в крови. Всего четыре недели воздержания могут снизить риск развития диабета второго типа на 28 процентов, подчеркнул он. «Алкоголь может вызвать повышение кровяного давления, но в течение шести-восьми недель оно может снова снизиться до нормальных пределов», — рассказала Морган. Она добавила, что в этот же период может также наблюдаться улучшение памяти и состояния кожи, в том числе у людей с псориазом и розацеа.

Через три месяца у женщин восстанавливается гормональный баланс, а у мужчин повышается качество спермы. В долгосрочной перспективе, по словам врачей, отказ от алкоголя позволит снизить риск развития некоторых видов рака, включая рак молочной железы, колоректальный рак, рак горла, полости рта и пищевода.

Ранее британский психиатр Питер Райс раскрыл неочевидные признаки скрытого алкоголизма. По его словам, о запое можно говорить, если женщина употребляет за раз более шести единиц алкоголя, а мужчина — более восьми единиц. Для женщин это эквивалентно 500 миллилитрам вина крепостью 12 процентов, для мужчин — 750 миллилитрам вина.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      США приостановили военную помощь Украине. При каком условии она возобновится?

      Канада приготовилась нанести ответный удар по США

      Глава Apple анонсировал выход MacBook Air

      Подсчитан процент собравшихся покупать доллары россиян

      Россиянам назвали способ преобразить квартиру весной

      В Европе предложили Зеленскому найти козла отпущения для США

      Сотрудники секретного российского центра показали уничтожение техники ВСУ под Курском

      На Украине сообщили о повреждении инфраструктуры в Одесской области

      Россиянин потратил призовые 150 рублей и выиграл в лотерее 285 миллионов рублей

      ВС России нанесли серию ударов по объектам ВСУ в Харьковской области

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше