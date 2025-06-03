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09:47, 3 июня 2025Россия

Появились подробности о ставшей жертвой крушения поезда под Брянском враче хосписа

Ставшая жертвой ЧП под Брянском врач хосписа помогала детям научиться мечтать
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Врач детского хосписа Виолетта Горыня, которая стала жертвой крушения поезда в Брянской области, помогала тяжелобольным детям учиться гулять и купировала их боль. Об этом рассказал ее коллега, главный врач детского хосписа «Дом с маяком» Григорий Климов, его цитирует РИА Новости.

«Виолетта работала в хосписе с 2020 года. Я собеседовал ее на ту позицию, которую она занимала. Я задал ей вопрос: "Почему вы хотите работать в хосписе?"(...). Виолетта мне сказала, что она хочет помогать самым тяжелобольным детям, что она чувствует в себе эти силы», — сказал он.

Климов добавил, что врач работала с семьями, где у детей были судороги, болевой синдром или проблемы с приемом пищи. Как специалист она максимально возможно купировала тягостные симптомы и учила родителей, как помочь своему ребенку в такой ситуации.

Кроме того, Горыня давала детям возможность выйти погулять. Благодаря работе врача тяжелобольные дети начинали играть и мечтали ходить в школу, рассказал ее коллега.

«Я запомню Виолетту такой, какой она была в день нашей последней встречи, когда она уходила в декрет. Она очень долго работала, будучи беременной. Когда Виолетта пришла на последнее собрание, она была с небольшим пузиком, с румяными щечками, готовящая себя к материнству женщина. Я ей говорил: "Виолетта, счастья тебе, чтоб все было хорошо". Она посмеялась», — вспомнил Климов.

Горыня работала в хосписе с 2020 года, в последнее время была в декрете. 32-летняя Горыня ехала в поезде с супругом и двумя детьми. Ее дети пострадали и были перевезены в Москву, муж женщины серьезных травм не получил.

В Брянской области мост рухнул на поезд, следовавший из Климово в Москву, вечером 31 мая. Предварительно, на мосту перед проездом поезда установили четыре взрывчатки, которые сдетонировали в момент проезда под ним пассажирского состава. Семь человек получили несовместимые с жизнью травмы, число пострадавших превысило сто человек. В Брянской области из-за ЧП объявили трехдневный траур.

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