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11:12, 3 июня 2025Спорт

Роднина усомнилась в образованности хоккеистов

Роднина задалась вопросом, все ли хоккеисты блещут умом
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Ирина Роднина

Ирина Роднина. Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Трехкратная олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Ирина Роднина оценила стереотип о необразованности фигуристов. Ее слова приводит Sport24.

Она отметила, что спортсмены давно учатся дистанционно или оканчивают школы по особым программам. «Почему-то у нас в этом контексте не говорят о хоккеистах. А что, там все блещут умом? Забрало надели и ничего не видно», — добавила Роднина.

Ранее Роднина назвала финансовые преимущества россиян перед американцами. По ее словам, жизнь в США дороже за счет медицинской страховки, страховки на машину и жилье, а также платного образования.

В октябре прошлого года гандболист венгерского «Сегеда» и сборной России Глеб Калараш оценил стереотип о тупости спортсменов. Он с ним не согласился.

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