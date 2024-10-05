Гандболист сборной России оценил стереотип о тупости спортсменов

Гандболист Калараш не согласился со стереотипом о тупости спортсменов

Гандболист венгерского «Сегеда» и сборной России Глеб Калараш оценил стереотип о тупости спортсменов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он не согласился с ним. «Нечестно и неправильно называть большое число спортсменов тупыми, это слишком громкое заявление. Ну вот я знаю пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса? Не знаю», — заявил Калараш.

Ранее гандболист оценил предложение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Он выразил надежду, что функционер высказалась на эмоциях или неправильно выразилась.

В июне о большом количестве тупых спортсменов рассказала фигуристка Александра Бойкова. С ее мнением согласился чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков.