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10:42, 5 октября 2024Спорт

Гандболист сборной России оценил стереотип о тупости спортсменов

Гандболист Калараш не согласился со стереотипом о тупости спортсменов

Фото: Виктор Толочко / РИА Новости

Гандболист венгерского «Сегеда» и сборной России Глеб Калараш оценил стереотип о тупости спортсменов. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Он не согласился с ним. «Нечестно и неправильно называть большое число спортсменов тупыми, это слишком громкое заявление. Ну вот я знаю пять языков. Являюсь ли я тупым или это опровержение тезиса? Не знаю», — заявил Калараш.

Ранее гандболист оценил предложение главы Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе сбросить бомбу на Лондон. Он выразил надежду, что функционер высказалась на эмоциях или неправильно выразилась.

В июне о большом количестве тупых спортсменов рассказала фигуристка Александра Бойкова. С ее мнением согласился чемпион мира в беге с барьерами Сергей Шубенков.

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      Алексей Гусев
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