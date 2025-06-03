В Германии предложили закрыть Русский дом и выслать всех российских дипломатов. Как на это отреагировали в Москве?

Захарова: Идея выслать российских дипломатов из ФРГ вызвана тоской по немецким

Идея выслать российских дипломатов из Германии и закрыть представительство Россотрудничества в Берлине вызвана тоской по немецким дипломатам. Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала «Ленте.ру» предложение депутата бундестага ФРГ от правящего Христианско-демократического союза (ХДС) Родериха Кизеветтера выслать весь российский дипломатический персонал из страны.

Видимо, соскучились по немецким дипломатам в Берлине Мария Захарова официальный представитель МИД России

3 июня зампредседателя комитета по контролю за разведывательными службами Родерих Кизеветтер в интервью Handelsblatt призвал выслать из Германии всех российских дипломатов. Он обвинил Россию в организации сети иностранного влияния на территории страны.

Представитель ХДС предложил закрыть Русский дом в Берлине

Кизеветтер предложил закрыть представительство Россотрудничества в Берлине и обвинил Москву в организации кибератак на критическую инфраструктуру ФРГ. По его словам, Русский дом используется для «вербовки агентов низшего уровня» на территории Германии.

Мы должны выслать всех оставшихся агентов и дипломатов. Необходимы меры по борьбе с вербовкой так называемых агентов низшего уровня Родерих Кизеветтер депутат бундестага ФРГ

Политик призвал законодательно усилить разведывательные службы страны, расширив их правовые полномочия под предлогом борьбы с гибридными угрозами. Он предположил демонтаж китайских компонентов из критической инфраструктуры ФРГ и меры по защите воздушного и морского пространства страны от беспилотников.

В правящей партии ФРГ призвали к новым антироссийским санкциям

Кизеветтер подчеркнул, что ФРГ в настоящее время обладает лишь ограниченными возможностями сдерживания в киберпространстве. По его словам, разработанные для якобы сдерживания России санкции «реализуются лишь вполсилы».

Посольство России в Германии. Фото: Вячеслав Филиппов / ТАСС

В качестве антироссийских мер депутат бундестага предложил запрет на выдачу виз туристам, запрет на въезд российских журналистов и ограничение работы СМИ на территории Германии. Он заявил о необходимости правовых механизмов для проверки и удаления учетных записей в социальных сетях под предлогом распространения пророссийских взглядов, а также более строгих правил использования алгоритмов.

Кизеветтер выступал за передачу Киеву крылатых ракет Taurus

Кизеветтер является членом комитета парламентского надзора за федеральными разведывательными службами, а также членом экспертного совета Мюнхенской конференции по безопасности и представителем ФРГ и заместителем главы делегации Германии в Межпарламентской конференции по вопросам Общей внешней политики и безопасности Европейского союза. Политик голосовал в бундестаге за резолюцию о передаче Украине крылатых ракет Taurus.

Родерих Кизеветтер. Фото: Tanel Meos / Imago / Globallookpress.com

В 2024 году депутат от ХДС вызвал скандал в Германии требованием «принести войну в Россию». Он потребовал от бывшего канцлера ФРГ Олафа Шольца снять все ограничения на удары дальнобойным оружием вглубь территории РФ.

Россотрудничество назвало абсурдной идею закрыть Русский дом в Берлине

Начальник Управления информационной политики Россотрудничества Антон Черменский раскритиковал неоднократные высказывания Кизеветтера и назвал их попыткой заработать политические очки. Он подчеркнул, что информация о деятельности Русского дома в Берлине является открытой и публикуется на соответствующих ресурсах.

Его слова абсурдны и не имеют ничего общего с действительностью. Он ничего не знает о деятельности Русского дома в Берлине и никогда там не был Антон Черменский официальный представитель Россотрудничества

Пресс-секретарь Россотрудничества также отметил, что в Русском доме всегда ждут депутата бундестага и готовы лично рассказать ему о своей деятельности.