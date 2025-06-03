Стало известно состояние российских туристов после землетрясения в Турции

АТОР: Россияне не пострадали при землетрясении в Турции

Российские туристы не пострадали при землетрясении в Турции в ночь на 3 июня, но испугались. Об их состоянии стало известно Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В настоящее время в провинции Мугла находятся от 10 до 15 тысяч соотечественников. По информации крупных туроператоров, им не поступали жалобы и просьбы вернуть клиентов в Россию.

Ранее сообщалось, что минимум 69 человек пострадали во время землетрясения в курортном городе Турции Мармарисе, провинция Мугла. Землетрясение началось в ночь на вторник, 3 июня. Люди в панике выпрыгивали из окон высоких зданий.

В конце мая в Турции произошло другое землетрясение, толчки ощущались в Стамбуле. Магнитуда составила 4.

