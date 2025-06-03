Около 70 человек пострадали во время землетрясения в Турции

Минимум 69 человек пострадали во время землетрясения в Турции

Минимум 69 человек пострадали во время землетрясения в курортном городе Турции Мармарисе. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая в соцсети X.

Землетрясение началось в ночь на вторник, 3 июня. Люди в панике выпрыгивали из окон высоких зданий. 55 человек госпитализировали с травмами.

Также известно, что 14-летняя девочка скончалась из-за панической атаки после подземных толчков.

В конце мая землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле. Магнитуда составила 4. Землетрясение произошло в Турции, толчки ощущались в Стамбуле.

23 апреля сообщалось, что в Мраморном море произошло землетрясение магнитудой 6,2, за ним последовали афтершоки. До этого турецкий сейсмолог Ахмет Эрджан заявил, что в будущем Турцию ожидает мощное землетрясение магнитудой от 7 до 7,2. По его прогнозам, разрушительная катастрофа обрушится на страну между 2045-м и 2075 годом.