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18:27, 3 июня 2025Экономика

ЦБ понизил официальный курс доллара

Центробанк установил официальный курс доллара на 4 июня на отметке в 78,9 рубля
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Елена Вах / Коммерсантъ

Официальный курс доллара в России опустился ниже отметки в 79 рублей. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Центробанка (ЦБ).

Котировки американской валюты в среду, 4 июня, составят около 78,9 рубля. Для сравнения, во вторник, 3 числа, курс доллара находился на уровне в 79,1 рубля. Таким образом, официальный курс мировой резервной валюты в РФ опустился примерно на 20 копеек.

Котировки европейской валюты, в свою очередь, снизились на 50 копеек — с 90,4 до 89,9 рубля. Официальный курс юаня российский регулятор понизил примерно на 4 копейки — с 10,95 до 10,91 рубля.

Несмотря на стабилизацию курса доллара в районе 78-79 рублей, ряд экспертов полагают, что подобное соотношение сил в этой валютной паре продлится недолго. Уже во второй половине 2025 года рубль начнет заметно слабеть. К концу декабря, согласно ожиданиям первого заместителя председателя ВТБ Дмитрия Пьянова, котировки американской валюты вплотную приблизятся к отметке в 100 рублей. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, считает, что пробить психологический уровень доллару удастся уже к началу осени. Этому будет способствовать снижение цен на основные экспортные товары РФ, в том числе нефть.

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