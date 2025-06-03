Вратарь-чемпион пропустит товарищеские матчи сборной России

Вратарь Агкацев пропустит матчи сборной России с Нигерией и Белоруссией

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев пропустит ближайшие товарищеские матчи сборной России. Об этом сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Агкацев покинул расположение сборной из-за небольшого дискомфорта перегрузочного характера. «Совместно с медицинским руководством клуба, тренерским и медицинским штабом сборной команды было принято решение не рисковать здоровьем футболиста и продолжить восстановление в условиях клуба», — говорится в заявлении.

На лето 2025-го у сборной России запланировано две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч с Белоруссией в Минске.

«Краснодар» впервые в истории стал чемпионом России 24 мая. Команда в заключительном туре Российской премьер-лиги разгромила московское «Динамо» и обошла «Зенит» в турнирной таблице на одно очко.