Вышел новый трейлер игры «Ведьмак 4»

CD Projekt RED показала второй трейлер игры «Ведьмак 4» и видео с геймплеем

Студия CD Projekt RED представила второй трейлер будущей игры «Ведьмак 4». Ролик показали в рамках трансляции State of Unreal 2025, запись мероприятии доступна на YouTube.

Двухминутный кинематографический трейлер посвящен двум неизвестным персонажам, которых во время путешествия атакует монстр. Они пытаются отбиться от чудовища, но безуспешно. Спустя некоторое время на месте их пропажи появляется ведьмачка Цири — главная героиня будущего тайтла. Девушка начинает исследовать место происшествия.

После презентации трейлера показали геймплей игры — польские разработчики представили его впервые. Видео записали на консоли PlayStation 5 с поддержкой частоты 60 кадров в секунду. В ролике главная героиня бежит по горному ущелью, подзывает лошадь и едет на ней по заснеженной долине, затем оказывается в деревне и там общается с местными жителями.

С помощью ролика CD Projekt RED стремилась продемонстрировать готовую часть игры, элементы геймплея и главную героиню. При этом в компании заметили, что «Ведьмак 4» выйдет нескоро.

Первый трейлер нового «Ведьмака» показали 13 декабря на мероприятии The Games Awards. Тогда же CD Projekt RED назвала героиню новой игры — приемную дочь ведьмака Геральта Цири. Игра «Ведьмак 3» вышла в 2015 году.

В марте польская студия CD Projekt RED назвала ориентировочные сроки выхода следующей части игры «Ведьмак». В компании заметили, что релиз состоится после 2026 года, но не обозначили конкретной даты.