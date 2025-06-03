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14:01, 3 июня 2025Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» назвала пробы у Гай Германики ужасными

Актриса Синицына поддержала Арбенину и назвала пробы у Гай Германики ужасными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Софья Синицына

Софья Синицына. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Софья Синицына, известная по роли в фильме «Мастер и Маргарита», поддержала лидера рок-группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину в конфликте с режиссером Валерией Гай Германикой. Соответствующие комментарии появились в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Артистка репостнула видео с речью певицы на церемонии вручения премии Гильдии кастинг-директоров. «Мои самые ужасные пробы были у Ольги Зуевой и Гай Германики — они делят первенство», — подписала Синицына публикацию.

Ранее концертный директор лидера «Ночных снайперов» Александра Рерих назвала слова певицы о кинематографистке на вручении приза «Открытие года» за роль в сериале «Обоюдное согласие — 2» «легким стебом».

До этого Валерия Гай Германика заявила, что поссорилась с Дианой Арбениной из-за ее отказа раздеваться.

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