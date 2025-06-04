Гай Германика назвала звезду «Мастера и Маргариты» серой бездарной мышью

Валерия Гай Германика назвала актрису Софью Синицыну бездарной мышью

Режиссер Валерия Гай Германика ответила на заявление актрисы Софьи Синицыной, назвавшей пробы в ее проект ужасными. Публикацию она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Германика отметила, что звезда фильма «Мастер и Маргарита» не принимала участия в ее картинах. «Я первый раз слышу это имя, как и мой кастинг-директор. Мы реально не помним», — заявила она.

Режиссер также усомнилась в актерских способностях девушки, обвинив ее в попытке пиара на скандале. «Если ты серая бездарная мышь, то любой кастинг в драме для тебя будет адом», — продолжила автор сериала «Школа».

Ранее Синицына поддержала лидера рок-группы «Ночные снайперы» Диану Арбенину в конфликте с Валерией Гай Германикой. До этого режиссер заявила, что поссорилась с певицей из-за ее отказа раздеваться.