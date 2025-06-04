Клубы ФНЛ высказали позицию по составу участников РПЛ на следующий сезон

Десять клубов ФНЛ выступили за сохранение «Пари Нижний Новгород» в РПЛ

Клубы Футбольной национальной лиги (ФНЛ) высказали позицию по составу участников Российской премьер-лиги (РПЛ) на следующий сезон. Заявление приводится в Telegram-канале лиги.

Десять клубов ФНЛ выступили за сохранение «Пари Нижний Новгород» в РПЛ. Еще четыре команды проголосовали за участие в турнире «Урала». Один клуб воздержался от ответа. Три команды выдвинули свои тезисы: необходимость придерживаться спортивного принципа, расширение РПЛ до 18 участников и проведение дополнительных стыковых матчей между «Пари НН» и «Уралом».

Финальное решение примет исполком Российского футбольного союза (РФС). Он будет учитывать мнение команд РПЛ и ФНЛ.

Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что из-за неполучения лицензии «Химками» сложилась экстраординарная ситуация. Он допускал вариант, при котором число участников РПЛ сократят до 15.