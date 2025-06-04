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10:38, 4 июня 2025Спорт

Кубок Лиги чемпионов на видео Сафонова оказался ненастоящим

Вратарю ПСЖ Сафонову вручили в Москве реплику кубка Лиги чемпионов
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: группа «Сборная России по футболу» во «ВКонтакте»

Кубок Лиги чемпионов на видео вратаря ПСЖ Матвея Сафонова оказался ненастоящим. Об этом стало известно из ролика сборной России по футболу, опубликованного во «ВКонтакте».

Сафонову вручили реплику кубка в московском аэропорту. «Что-то подкрашен неровненько. Походу, что-то не то. Снизу еще значок был Лиги чемпионов», — смеясь, отметил футболист.

Видео с трофеем появилось в соцсетях сборной России утром 4 июня. Сафонов прибыл на родину для участия в товарищеских мачтах против Нигерии и Белоруссии.

В своем дебютном сезоне в составе ПСЖ Сафонов завоевал четыре трофея. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

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