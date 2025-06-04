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09:12, 4 июня 2025Спорт

Сафонов привез кубок Лиги чемпионов в Россию

Вратарь ПСЖ Сафонов привез кубок Лиги чемпионов в Россию
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Вратарь «Пари Сен-Жермен» (ПСЖ) Матвей Сафонов прилетел в Россию. Об этом сообщается в Telegram-канале национальной команды.

На опубликованном видео футболист рассказывает, что добрался до Москвы утром и ищет такси. На чемодане игрока стоит кубок Лиги чемпионов, который он привез с собой.

Сафонов включен в состав сборной России на ближайшие товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч с Белоруссией в Минске.

В сезоне-2024/2025 Сафонов в составе ПСЖ завоевал четыре трофея. Он стал победителем Лиги чемпионов и чемпионата Франции, а также обладателем Кубка и Суперкубка страны.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

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