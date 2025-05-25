Объявлен окончательный состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

Сафонов вошел в состав сборной России на матчи с Нигерией и Белоруссией

Российский футбольный союз (РФС) объявил окончательный состав сборной России на июньские сборы. Список приводится на сайте организации.

В итоговый состав вошел 31 футболист, в том числе вратарь ПСЖ Матвей Сафонов и полузащитник «Сьона» Антон Миранчук.

На лето 2025-го у сборной России запланировано две товарищеские встречи. Подопечные Валерия Карпина 6 июня сыграют с Нигерией в московских «Лужниках», а 10 июня проведут матч с Белоруссией в Минске.

Из-за санкций со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) российская сборная может проводить только товарищеские матчи и пропустила несколько крупных международных турниров. Среди них — чемпионат мира 2022 года в Катаре и чемпионат Европы 2024 года в Германии.