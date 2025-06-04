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11:26, 4 июня 2025Спорт

Названа сумма для спасения Ротенбергом клуба КХЛ

«Матч ТВ»: Для спасения «Витязя» Ротенбергу нужно привлечь 1,5 миллиарда рублей
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Витязь» находится на грани выживания. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Источник издания подтвердил, что клуб готовится распродавать состав. При этом отмечается, что прийти на помощь команде может Роман Ротенберг, который уже призвал генерального менеджера Игоря Варицкого сохранить игроков. «Если Ротенберг, который уже покинул систему СКА, сумеет привлечь 1,5 миллиарда рублей на сезон для "Витязя" с учетом основной команды и всей вертикали, то он в самом деле спасет клуб, а сам может стать в "Витязе" не только главным тренером, но и основным функционером», — заявил источник.

Накануне появилась информация, что «Витязь» прекратит существование. Причиной назывались финансовые проблемы.

В сезоне-2024/2025 «Витязь» занял десятое место в турнирной таблице Западной конференции. По результатам регулярного чемпионата команда не вышла в плей-офф.

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