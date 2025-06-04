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20:07, 4 июня 2025Из жизни

Послание в бутылке нашли спустя восемь лет после отправки

Девочка из США нашла послание в бутылке, брошенное в океан восемь лет назад
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Кадр: UPI

В США 11-летняя девочка обнаружила на пляже во Флориде бутылку с посланием, брошенную в океан восемь лет назад. Об этом сообщает UPI.

Джози Лоу из штата Мичиган отдыхала с семьей на острове Анна-Мария, штат Флорида, когда заметила бутылку в воде у берега. Внутри она нашла записку с телефонным номером и словами: «Вы будете счастливы, что нашли это».

Мать Джози отправила SMS по указанному номеру и получила ответ от 21-летней жительницы Гавайев. Девушка объяснила, что написала записку в 13 лет вместе с младшим братом и бросила бутылку у берегов Оаху в 2018 году. «Мы просто развлекались, потому что сами когда-то нашли подобное послание», — рассказала автор записки. Она была поражена, что бутылка преодолела такой путь.

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Метеоролог Бобби Дескинс подтвердил, что теоретически бутылка могла доплыть от Гавайев до Флориды за восемь лет.

Этот удивительный случай стал для семьи Лоу самым запоминающимся моментом отпуска. Теперь они планируют отправить собственное послание в бутылке.

Ранее двое братьев на Багамах нашли на пляже письмо в бутылке, отправленное школьником из американского штата Массачусетс 50 лет назад. За полвека письмо преодолело 2000 километров.

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