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16:09, 4 июня 2025Россия

Психолог не поддержал идею отпуска по эмоциональному выгоранию

Психолог Кичаев счел бесполезным отпуск по эмоциональному выгоранию
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Freepik

Предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести в России дополнительный отпуск для столкнувшихся с эмоциональным выгоранием является не более чем «популистским заявлением и личным пиаром». Об этом заявил психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с «Ридусом».

Он отметил, что выгорание не происходит системно. «Бывает, сегодня ты еще в силах, а следующим утром просыпаешься и не хочешь жить. Поэтому оформить отпуск по причине выгорания невозможно», — пояснил эксперт.

Он усомнился в том, что где-то руководство решит давать отпуск в один день. Спикер напомнил, что работники встроены в бизнес-процессы. По его словам, такая ситуация приведет к конфликтам с работодателем.

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В качестве альтернативы отпуску по эмоциональному выгоранию психолог предложил работодателям вкладываться в психологическую помощь. Речь идет, например, о выдаче купона на работу со специалистом за счет фирмы. «Чтобы это действительно в моменте решалось, потому что сейчас у него есть ощущение выгорания, а через день его не будет», — уточнил Кичаев.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб оценила идею о предоставлении россиянам дополнительных выходных при выгорании. По ее мнению, добавить к 28 календарным дням оплачиваемого отпуска еще неделю будет довольно расточительно для экономики и работодателей.

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