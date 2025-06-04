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12:33, 4 июня 2025РоссияЭксклюзив

В Госдуме назвали альтернативу дополнительному отпуску для россиян с выгоранием на работе

Депутат Бессараб: Выгоревшие россияне могут взять отпуск за свой счет
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Добавлять к 28 календарным дням трудового оплачиваемого отпуска еще 7 будет достаточно расточительно для экономики и для работодателей, считает член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Об идее ввести дополнительные дни для отдыха при выгорании она высказалась в беседе с «Лентой.ру».

Ранее с соответствующей инициативой в Минтруд обратился директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Политолог напомнил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала эмоциональное выгорание болезнью еще в 2019 году. Он предложил предоставлять дополнительные отпуска сроком до семи дней — при условии, что трудящиеся смогут подтвердить у себя наличие диагноза.

Если проблема эмоционального выгорания сопряжена с ухудшением здоровья, то она должна решаться в медицинском порядке, полагает Бессараб. Так, например, тяжелые формы депрессии как раз подпадают под выдачу больничного листа, отметила депутат. В этом случае оплата первых трех дней будет происходить за счет работодателя, а остальных — за счет Социального фонда России, добавила она.

«Если же это просто усталость эмоциональная, которая просто требует дополнительного отдыха, то, наверное, стоит осуществить его в счет трудового оплачиваемого отпуска, который составляет 28 календарных дней. За 28 дней, с учетом того, что туда не включаются праздничные дни, можно отдохнуть. Более того, хочу обратить внимание, что у нас 247 рабочих дней в 2025 году, не считая праздничных выходных, и из этих 247 дней еще минус 28 календарных дней отпуска», — поделилась собеседница «Ленты.ру».

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Решить вопрос выгорания можно любыми доступными методами, сказала парламентарий. Например, если оно наступило в течение трудового года, можно поговорить с работодателем, чтобы взять отпуск за свой счет, указала она.

Ранее юрист HeadHunter Ольга Владимирова назвала допустимую длительность перерыва на обед на работе. По ее словам, она должна составлять не менее 30 минут и не более двух часов.

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