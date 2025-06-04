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11:37, 4 июня 2025Экономика

Россиянам назвали допустимую длительность перерыва на обед на работе

Эксперт Владимирова: Работодатель не может самовольно лишить сотрудников обеда
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Unsplash

Допустимая длительность перерыва на обед на работе должна составлять не менее 30 минут и не более двух часов. Такие данные озвучила юрист HeadHunter Ольга Владимирова в разговоре с РИА Новости.

Работодатель не имеет права самовольно лишить сотрудников обеда, указала юрист. Сроки его начала и окончания должны быть указаны в локальном акте фирмы, в котором расписываются все, кто в ней трудоустроен. Исключением представитель Headhunter назвала случаи, когда рабочий день длится не более четырех часов.

При отсутствии такого перерыва сотрудник может составить на имя работодателя заявление с требованием предусмотреть его, а если никаких мер в ответ предпринято не будет, он может обратиться в инспекцию труда. Также работник может вовсе не использовать свой перерыв, но длительность рабочего дня при таком сценарии сокращаться не должна, заключила Владимирова.

Ранее россиянам дали совет на случай отказа работодателя подписывать заявление на отпуск. По словам депутата Светланы Бессараб, отказ сотруднику в оплачиваемом отпуске является нарушением трудового права, при условии, что уже прошло шесть месяцев с момента его трудоустройства. Также в конце года работодатель должен составить документ, утверждающий график отпусков на следующий год, и ознакомить с ним работников.

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