Россиянам дали совет на случай отказа работодателя подписывать заявление на отпуск

Депутат Бессараб: Компания нарушает трудовое право, если отказывает в отпуске

Работодатель нарушает трудовое право, если отказывает сотруднику, прошедшему испытательный срок, в предоставлении оплачиваемого отпуска, сообщила член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. В разговоре с «Лентой.ру» депутат дала россиянам совет на случай подобного правонарушения.

При этом Бессараб напомнила, что если сотрудник работает менее шести месяцев, то он не имеет оснований выхода в трудовой отпуск.

«В декабре каждый работодатель обязан подготовить документ, утверждающий график отпусков на следующий календарный год. Если работник не ознакомлен с таким графиком, это говорит о том, что работодатель уже нарушает трудовое право. Если такой график согласован, сотрудник с ним ознакомлен, то работодатель обязан предупредить работника письменно о том, что у него начинается отпуск через определенное время, и за три дня до начала отпуска оплатить ему указанный отпуск. Если работодатель этого не сделает, это уже нарушение трудового права. За такие нарушения предусмотрена административная ответственность», — сообщила депутат.

Если же работодатель не подписывает заявление на отпуск, парламентарий напомнила, что для таких случаев есть профсоюз, в который нужно обратиться и сообщить о проблеме.

«Если нет профсоюза, можно обратиться в трудовую комиссию. Но многие работодатели, вопреки закону, не создают такие комиссии. Это тоже является нарушением и тоже подлежит административному взысканию. В конечном итоге можно обратиться в трудовую инспекцию, если ни профсоюза, ни комиссии по трудовым спорам нет. Трудовая инспекция накажет руководителя организации», — заявила Бессараб.

В случае повторного серьезного нарушения работодатель как должностное лицо может быть дисквалифицирован на определенный срок с запретом занимать управляющие должности. Кроме того, организация тоже будет оштрафована Светлана Бессараб член комитета Государственной Думы по труду, социальной политике и делам ветеранов

Однако депутат отметила, что работодатель имеет право отказать в предоставлении отпуск в том случае, когда сотрудник не отработал шесть месяцев или уже отгулял весь отпуск.

«Во всех других случаях, если это не оборонное предприятие, если чрезвычайное положение не установлено, если не произошла авария какая-то производственная, которая требует немедленного устранения, то работодатель может только попросить сотрудника перенести свой отпуск», — заключила она.

Ранее россиянам напомнили, что штатные сотрудники имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск. При этом, по данным портала Superjob, больше 60 процентов россиян не используют все положенные дни отдыха. В таком случае при увольнении сотрудника работодатель обязан выплатить ему компенсацию за все неотгулянные дни. Эту выплату проводят в последний рабочий день.