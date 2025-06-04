Россиянка Андреева вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Россиянка Андреева проиграла Буассон и вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос»

Российская теннисистка Мирра Андреева вылетела в четвертьфинале «Ролан Гаррос». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Андреева не смогла выйти в полуфинал, проиграв француженке Лоис Буассон. Встреча завершилась со счетом 7:6 (8:6), 6:3 в пользу 361-й ракетки мира. Спортсменки провели на корте 2 часа 9 минут.

Андреева продолжает борьбу в парном турнире. В полуфинале ей вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер предстоит сыграть с итальянками Жасмин Паолини и Сарой Эррани. Ранее соперницы победили российский дуэт на Олимпийских играх-2024 в матче за золото.

18-летняя Андреева — первая ракетка России. В мировом рейтинге она занимает шестое место.