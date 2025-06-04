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10:09, 4 июня 2025Из жизни

Сбежавшего на Карибские острова наркоторговца поймали спустя шесть лет поисков

Британский преступник симулировал болезнь ради побега и попался спустя шесть лет
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Unsplash

Сбежавший из Великобритании наркоторговец попался только спустя шесть лет на Карибских островах. О его побеге пишет Daily Mail.

Главу преступной группировки «Томми» Николаса Ноулза поймали в 2014 году. Он и его напарники продавали наркотики по всему Большому Манчестеру. Их арестовали и нашли у них дополнительные телефоны, наличные деньги, героин и кокаин. Ноулза отправили под стражу, но даже из-за решетки ему удавалось управлять группировкой: еще на свободе он назначил своего заместителя и передавал ему указания по телефону сокамерника.

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В 2018 году в день, когда мужчине должны были вынести приговор, он симулировал болезнь, не явился в суд и улетел из страны. Ноулз попался лишь в 2024 году. Преступника перевезли в Великобританию, где он снова предстал перед судом.

Ранее сообщалось, что в США разыскивают осужденного на 30 лет шерифа-убийцу, который сбежал из тюрьмы в поддельной полицейской форме. Как именно ему удалось покинуть охраняемую территорию — неизвестно.

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