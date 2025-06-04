ЦБ понизил курс доллара

ЦБ установил официальный курс доллара на 5 июня на отметке в 78,5 рубля

Руководство Центробанка (ЦБ) понизило официальный курс доллара. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте российского регулятора.

Котировки американской валюты в четверг, 5 июня, составят 78,5 рубля. Для сравнения, в среду, 4 числа, курс доллара находился на отметке в 78,85 рубля. Таким образом, котировки опустили примерно на 35 копеек.

Официальный курс евро, в свою очередь, понизили на 62 копейки — с 89,93 до 89,31 рубля. Котировки юаня опустили на 4 копейки — с 10,91 до 10,87 рубля.

Несмотря на продолжающееся укрепление рубля к доллару, ряд аналитиков сходятся во мнении, что подобная динамика в этой валютной паре продлится недолго. Уже во второй половине 2025 года наметится обратный тренд. Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов ожидает, что курс доллара вплотную приблизится к уровню в 100 рублей к концу декабря. Старший аналитик Центра экономического прогнозирования Газпромбанка Дарья Тарасенко, в свою очередь, считает, что пробить психологическую отметку американской валюте удастся к началу осени. Этому во многом поспособствует снижение цен на основные виды экспортной продукции РФ, включая нефть.