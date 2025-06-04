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15:13, 4 июня 2025Мир

В МИД отреагировали на поставку боеприпасов Украине из Сербии

Захарова: Надеемся, что в Сербии примут меры по военному сотрудничеству с Киевом
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Россия надеется, что Сербия примет меры относительно военного сотрудничества с Украиной, чтобы «не бросать тень» на искренние отношения с сербским народом». Об этом в ходе брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает корреспондент «Ленты.ру».

Так дипломат отрегировала на информацию от Службы внешней разведки (СВР) России, обвинившей Белград в поставках боеприпасов Киеву с сербских оборонных предприятий. «Мы приняли к сведению публично изложенные заверения главы сербского государства о том, что будет инициирована ревизия военно-технического сотрудничества Белграда с иностранными партнерами на предмет выявления махинаций с сертификатами конечного пользователя. Исходим из того, что объявленные меры позволят своевременно фиксировать и расторгать сомнительные экспортные сделки», — подчеркнула она.

Захарова выразила мнение, что руководство Сербии осознает «всю гамму рисков, с которыми сопряжено попадание продукции национального военно-промышленного комплекса в руки киевского режима».

Ранее стало известно, что на сербском оборонном заводе «Крушик» в городе Валево, который производит снаряды для ВСУ, прогремел взрыв.

29 мая в СВР заявили, что, «по поступающей к ним информации», оборонные предприятия Сербии поставляют боеприпасы Украине, делая это вопреки декларируемому властями страны нейтралитету.

В свою очередь президент республики Александр Вучич сообщил, что 9 мая он обсуждал с президентом России Владимиром Путиным данные о поставках Белградом оружия Киеву. По его словам, страны сформировали совместную рабочую группу для «установления фактов» касательно данной проблемы.

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