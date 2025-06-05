Алексей Миранчук попал в топ-11 самых дорогих футболистов MLS

Миранчук со стоимостью 9 миллионов евро попал в топ-11 самых дорогих игроков MLS

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук попал в топ-11 самых дорогих футболистов североамериканской Главной лиги футбола (MLS). Об этом сообщает портал Transfermarkt.

Россиянин потерял в стоимости 1 миллион евро и теперь оценивается в 9 миллионов. Он делит места с девятого по 11-е с датчанином Андерсом Дрейером из «Сан-Диего» и бельгийцем Уго Кейперсом из «Чикаго Файр».

Самым дорогим футболистом MLS стал испанец Рики Пуч из «Лос-Анджелес Гэлакси», который оценивается в 20 миллионов евро. Аргентинский форвард «Интер Майами» Лионель Месси потерял в стоимости 2 миллиона евро и с показателем 18 миллионов делит второе место с ивуарийцем Эммануэлем Латте Латом из «Атланты Юнайтед».

Ранее Миранчук одним словом охарактеризовал жизнь в США. «Рутина. Когда нет своих близких людей, друзей, семьи, тяжеловато», — отметил футболист.