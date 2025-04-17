Миранчук одним словом охарактеризовал жизнь в США

Алексей Миранчук о жизни в США: Рутина

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» одним словом охарактеризовал жизнь в США.

«Рутина. Когда нет своих близких людей, друзей, семьи, тяжеловато. С работы домой, из дома на работу», — заявил Миранчук. При этом игрок добавил, что у него нормальные отношения с партнерами по команде.

Ранее Миранчук одной фразой ответил на вопрос о зарплате в «Атланте». «Я никогда не жаловался и не жалуюсь», — заявил он.

30 июля 2024-го Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Соглашение с 29-летним хавбеком рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.