Алексей Миранчук одной фразой ответил на вопрос о зарплате в «Атланте»

Футболист Алексей Миранчук заявил, что не жалуется на зарплату в «Атланте»

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» ответил на вопрос о зарплате в команде Главной лиги футбола (MLS).

Футболист фразой «Я никогда не жаловался и не жалуюсь» оценил уровень выплат. Он подчеркнул, что у него нормальная зарплата.

Ранее Миранчук оценил жизнь в США. Футболист признался, что с самого первого дня почувствовал теплый прием.

30 июля 2024-го Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.