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13:43, 17 апреля 2025Спорт

Алексей Миранчук одной фразой ответил на вопрос о зарплате в «Атланте»

Футболист Алексей Миранчук заявил, что не жалуется на зарплату в «Атланте»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Katie Stratman / Imagn Images / Reuters

Российский полузащитник «Атланты Юнайтед» Алексей Миранчук в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат» ответил на вопрос о зарплате в команде Главной лиги футбола (MLS).

Футболист фразой «Я никогда не жаловался и не жалуюсь» оценил уровень выплат. Он подчеркнул, что у него нормальная зарплата.

Ранее Миранчук оценил жизнь в США. Футболист признался, что с самого первого дня почувствовал теплый прием.

30 июля 2024-го Миранчук перешел в «Атланту» из итальянской «Аталанты» за 12 миллионов евро. Соглашение рассчитано до конца 2027 года с опцией продления еще на один год.

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