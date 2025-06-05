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23:35, 5 июня 2025Наука и техника

Астроном объяснил происхождение светящихся объектов в небе над Казахстаном

Астроном Якушечкин: Над Астаной было свечение от сгорания космического аппарата
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ana Beltran / Reuters

Неизвестные светящие объекты, пролетевшие в небе над Астаной, могли быть сгорающими в атмосфере земли фрагментами космического аппарата или ступени ракеты. Происхождение вспышек объяснил астроном Александр Якушечкин, его слова приводит РИА Новости.

Ранее в сети появилось видео с загадочными вспышками, замеченными в Казахстане. Сразу несколько светящихся объектов летели в неизвестном направлении и скрылись за крышами домов.

«На видео хорошо видно событие, связанное с вхождением в атмосферу Земли и последующие разрушением какого-то космического объекта искусственного происхождения», — отметил ученый. По его словам, на это указывает характер разрушения — фрагментация и сгорание отдельных компонентов, то есть объект не монолитный, а состоит из нескольких деталей.

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